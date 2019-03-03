За 2018 год сапёры МЧС ДНР обезвредили больше 14 000 взрывоопасных предметов
Донбасс остаётся одной из самых заминированных точек на карте мира, но сапёры МЧС Донецкой Народной Республики продолжают регулярно проводить противоминные работы, проверять дороги и поля на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвреживать их. Об итогах этой работы за 2018 год рассказал Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Алексей Кострубицкий.
— За 2018 год сапёры МЧС проверили на наличие взрывоопасных предметов 1 639 км дорог и 6 000 гектаров территорий. Обнаружено, обезврежено и уничтожено более 14 тысяч единиц взрывоопасных предметов, — рассказал Алексей Кострубицкий.
Отметим, что помимо неразорвавшихся снарядов, которые упали на территорию Республики с 2014 года, сапёры периодически находят неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды, гранаты, элементы ракет и другие боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Напомним, что противоминные мероприятия проводятся в Республике ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU