2019-03-03T12:53:19+03:00
Политика

За 2018 год сапёры МЧС ДНР обезвредили больше 14 000 взрывоопасных предметов

Помимо новых снарядов, которые упали на территорию Республики с 2014 года, обезвреживать пришлось также и мины времён Второй Мировой войны
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: сайт архив пресс-службы Совета Министров ДНРФОТО: сайт архив пресс-службы Совета Министров ДНР
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Донбасс остаётся одной из самых заминированных точек на карте мира, но сапёры МЧС Донецкой Народной Республики продолжают регулярно проводить противоминные работы, проверять дороги и поля на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвреживать их. Об итогах этой работы за 2018 год рассказал Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Алексей Кострубицкий.

— За 2018 год сапёры МЧС проверили на наличие взрывоопасных предметов 1 639 км дорог и 6 000 гектаров территорий. Обнаружено, обезврежено и уничтожено более 14 тысяч единиц взрывоопасных предметов, — рассказал Алексей Кострубицкий.

Отметим, что помимо неразорвавшихся снарядов, которые упали на территорию Республики с 2014 года, сапёры периодически находят неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды, гранаты, элементы ракет и другие боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что противоминные мероприятия проводятся в Республике ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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