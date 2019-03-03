2019-03-03T12:25:55+03:00
Общество

Гибель троих детей на пожаре в Ясиноватой 27 февраля 2019: Был ли шанс спасти ребятишек?

Обстоятельства трагедии выяснит специально созданная комиссия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ясиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейЯсиноватая скорбит: на пожаре погибли трое маленьких детейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Трагедия случилась вечером 27 февраля в прифронтовой Ясиноватой. В частном доме на улице Скрипника в пожаре погибли трое детей. Годовалый Олег, четырехлетний Саша и пятилетняя Камила. Дети, как говорит их 25-летняя мать Ирина Бирюкова, сами оставались якобы всего семь минут. Женщине нужно было отлучиться (она одна воспитывала детей), а когда вернулась, в дверном проеме увидела языки пламени.

Был ли шанс спасти детей, «Комсомолке» прокомментировал сотрудник МЧС, отработавший в спасательном ведомстве более 30 лет:

- Дети отравились угарным газом. За 7 минут пожар мог разгореться так, что его концентрации стали критическими. Дети теряют сознание после двух-трех вдохов. Взрослый человек умирает менее чем через 3 минуты…

По словам эксперта, зайди Ирина в дом, потеряла бы сознание и сама задохнулась. Правда, можно было накинуть мокрую тряпку на лицо и, пригнувшись, попытаться вынести детей. Но 25-летняя женщина запаниковала, а среди соседей не нашлось героев (на пульт МЧС поступило два звонка о помощи от самой Ирины и соседей).

Обстоятельства трагедии выяснит специально созданная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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