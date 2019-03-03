Создатель лучшего логотипа и брендбука Общественной палаты ДНР получит 15 000 рублей

3 Март 11:08 2019-03-03T11:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Донецкой Народной Республики спешат принять участие в конкурсе на лучший логотип и брендбук Общественной палаты ДНР, который был объявлен общественным движением «Донецкая Республика». Первые работы уже приходят на электронную почту ОД «ДР».

— По результатам конкурса победитель будет отмечен денежным призом в размере 15 тысяч рублей. Участники, занявшие 2 и 3 место, получат 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно, — рассказали в общественном движении.

Там добавили, что наибольший интерес к конкурсу проявители жители Республики в возрасте от 16 до 35 лет.

Отметим, что принять участие в конкурсе может любой желающий. Заявки и непосредственно работы можно высылать до 11 марта на адрес электронной почты op-dnr@mail.ru с пометкой «Общественная палата». Имя победителя, который получит денежный приз, будет объявлено 15 марта. Условия конкурса опубликованы на сайте ОД «ДР» и в официальных группах движения в социальных сетях.

Напомним, что 20 февраля 2019 года Глава ДНР Денис Пушилин объявил о создании в ДНР Общественной палаты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU