За сутки огнём ВСУ в ДНР повреждено 9 домов и трансформаторная подстанция

3 Март 10:10 2019-03-03T10:10:48+03:00

Было зафиксировано 17 нарушений на Донецком и Мариупольском направлениях

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Вооружённые формирования Украины ежедневно обстреливают территорию Донбасса. За минувшие сутки по ДНР огонь открывался 17 раз на Донецком и Мариупольском направлениях. Это привело к повреждению девяти домов и трансформаторной подстанции в трёх населённых пунктах Республики.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Спартак, Жабуньки, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате миномётного обстрела Коминтерново повреждения получили восемь домов, в том числе Дом Культуры – пункт выдачи гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста.

В населённом пункте Жабуньки – северная окраина Донецка – огнём ВСУ повреждён жилой дом по улице Лузина.

Также целенаправленным огнём украинских силовиков по населённому пункту Васильевка выведена из строя трансформаторная подстанция, 1 500 мирных жителей остались без электричества. На данный момент Представительство Республики в СЦКК и в переговорном процессе пытается добиться от украинской стороны дополнительных гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.

По предварительной информации, никто из мирных жителей Республики не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 127 боеприпасов.

Напомним, что в Верхнеторецком под Ясиноватой объявлен режим чрезвычайной ситуации (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU