Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Углегорска, сел Пришиб, Лозовое и Логвиново.
Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.
Напомним, что вчера ВСУ четыре раза обстреляли передовые рубежи обороны Республики.
Обстрелам подверглись районы Калиново, Донецкого и Сокольники.
Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
ИСТОЧНИК KP.RU