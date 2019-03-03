Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

3 Март 09:50 2019-03-03T09:50:57+03:00

ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Соцсети

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Углегорска, сел Пришиб, Лозовое и Логвиново.

Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

Напомним, что вчера ВСУ четыре раза обстреляли передовые рубежи обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы Калиново, Донецкого и Сокольники.

Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU