Обстрелы ДНР: в пригородах Ясиноватой введен режим ЧС

3 Март 08:45 2019-03-03T08:51:07+03:00

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ оставили без света и газа пригороды Ясиноватой. Фото: Соцсети

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ оставили без света и газа пригороды Ясиноватой

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхнеторецком под Ясиноватой, где из-за обстрелов ВСУ нет электричества и газа. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- В Верхнеторецком объявлен режим чрезвычайной ситуации. Газораспределительная и электрическая подстанции разбиты в результате обстрелов со стороны ВСУ в соседнем Красном Партизане, - сказал глава администрации Ясиноватой.

Проведение работ затруднено отсутствием гарантий соблюдения тишины со стороны ВСУ.

- Созданы рабочие группы для обхода домов, подогрева пищи, подвезены буржуйки. Работает ряд генераторов, - сообщил Дмитрий Шевченко.

Напомним, что днем 1 марта ВСУ обстреляли подконтрольную Республике часть поселка Верхнеторецкое, в результате в Красном Партизане без газа остались 600 абонентов. Из-за новых обстрелов ВСУ в такую же ситуацию попала и Васильевка.

ИСТОЧНИК KP.RU