Обстрелы ДНР: в пригородах Ясиноватой введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхнеторецком под Ясиноватой, где из-за обстрелов ВСУ нет электричества и газа. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
- В Верхнеторецком объявлен режим чрезвычайной ситуации. Газораспределительная и электрическая подстанции разбиты в результате обстрелов со стороны ВСУ в соседнем Красном Партизане, - сказал глава администрации Ясиноватой.
Проведение работ затруднено отсутствием гарантий соблюдения тишины со стороны ВСУ.
- Созданы рабочие группы для обхода домов, подогрева пищи, подвезены буржуйки. Работает ряд генераторов, - сообщил Дмитрий Шевченко.
Напомним, что днем 1 марта ВСУ обстреляли подконтрольную Республике часть поселка Верхнеторецкое, в результате в Красном Партизане без газа остались 600 абонентов. Из-за новых обстрелов ВСУ в такую же ситуацию попала и Васильевка.
ИСТОЧНИК KP.RU