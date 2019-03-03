2019-03-03T08:51:07+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: в пригородах Ясиноватой введен режим ЧС

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ оставили без света и газа пригороды Ясиноватой
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Обстрелы ДНР со стороны ВСУ оставили без света и газа пригороды Ясиноватой. Фото: СоцсетиОбстрелы ДНР со стороны ВСУ оставили без света и газа пригороды Ясиноватой. Фото: Соцсети
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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Верхнеторецком под Ясиноватой, где из-за обстрелов ВСУ нет электричества и газа. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- В Верхнеторецком объявлен режим чрезвычайной ситуации. Газораспределительная и электрическая подстанции разбиты в результате обстрелов со стороны ВСУ в соседнем Красном Партизане, - сказал глава администрации Ясиноватой.

Проведение работ затруднено отсутствием гарантий соблюдения тишины со стороны ВСУ.

- Созданы рабочие группы для обхода домов, подогрева пищи, подвезены буржуйки. Работает ряд генераторов, - сообщил Дмитрий Шевченко.

Напомним, что днем 1 марта ВСУ обстреляли подконтрольную Республике часть поселка Верхнеторецкое, в результате в Красном Партизане без газа остались 600 абонентов. Из-за новых обстрелов ВСУ в такую же ситуацию попала и Васильевка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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