2019-03-02T21:15:58+03:00
Политика

В Донецке показали НАТОвские мины, которыми убивают мирных жителей

Смертоносные снаряды летят с позиций 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Такими минами убивают и калечат не только защитников Донбасса, но и мирных жителей. Фото: Скриншот youtube.com/Пресс-службаУНМДНРТакими минами убивают и калечат не только защитников Донбасса, но и мирных жителей. Фото: Скриншот youtube.com/Пресс-службаУНМДНР
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- Продолжаем фиксировать факты закупок Украиной вооружения в странах НАТО для его дальнейшего применения в Донбассе, - сообщил сегодня на брифинге начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. - Вашему вниманию представлены фрагменты 60-миллиметровых мин, выпущенных с позиций 24 отдельной механизированной бригады в районе поселка Старомихайловка. Хочу отметить, данный тип мин не производится ни Украиной, ни Россией и стоит на вооружении только в странах-членах Альянса.

Известно, что в 2016 году Польша экспортировала на Украину 50 минометов калибра 60-мм. Его вес в боевом положении всего 18 кг, дальность стрельбы от 70 до 2330 м, скорострельность 10-25 выстрелов в минуту. Время приведения в боевое положение 1-2 минуты. Такие небольшие минометы довольно эффективны в составе диверсионно-разведывательных групп для нанесения ударов по позициям и объектам противника на значительном отдалении и быстрого ухода с позиции.

Заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР о минах НАТО и обстановке на 2 марта.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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