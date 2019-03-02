В Донецке показали НАТОвские мины, которыми убивают мирных жителей

2 Март 21:15 2019-03-02T21:15:58+03:00

Такими минами убивают и калечат не только защитников Донбасса, но и мирных жителей. Фото: Скриншот youtube.com/Пресс-службаУНМДНР

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- Продолжаем фиксировать факты закупок Украиной вооружения в странах НАТО для его дальнейшего применения в Донбассе, - сообщил сегодня на брифинге начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. - Вашему вниманию представлены фрагменты 60-миллиметровых мин, выпущенных с позиций 24 отдельной механизированной бригады в районе поселка Старомихайловка. Хочу отметить, данный тип мин не производится ни Украиной, ни Россией и стоит на вооружении только в странах-членах Альянса.

Известно, что в 2016 году Польша экспортировала на Украину 50 минометов калибра 60-мм. Его вес в боевом положении всего 18 кг, дальность стрельбы от 70 до 2330 м, скорострельность 10-25 выстрелов в минуту. Время приведения в боевое положение 1-2 минуты. Такие небольшие минометы довольно эффективны в составе диверсионно-разведывательных групп для нанесения ударов по позициям и объектам противника на значительном отдалении и быстрого ухода с позиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/695061" frameborder="0"></iframe> Заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР о минах НАТО и обстановке на 2 марта.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU