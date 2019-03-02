Формированием Молодежного парламента ДНР займется оргкомитет

2 Март 20:27 2019-03-02T20:27:56+03:00

Молодежь в ДНР получила право не только бить в барабаны и песни петь. Фото: denis-pushilin.ru

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Глава ДНР Денис Пушилин своим указом от 1 марта создал организационный комитет для формирования Молодежного парламента Республики. В оргкомитета вошли семь человек. Председателем назначена начальник управления внутренней политики Главы ДНР Ольга Позднякова. Члены комитета: руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка, руководитель ОО «Молодая Республика» Кирилл Макаров, начальник департамента управления внутренней политики Главы Республики Артем Фомин, и.о. председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий и председатель ОД «Свободный Донбасс» Владимир Медведев.

Указ вступил в силу с момента подписания. Полный текст его можно увидеть на сайте Главы ДНР.

Молодежный парламент создается для вовлечения молодых людей в процесс государственного управления. В соответствии с положением о Молодежном парламенте, которое было утверждено постановлением Народного совета ДНР, комитет будет организовывать процедуру формирования Молодежного парламента до его первого заседания. Ожидается, что активная подготовка к выборам в Молодежный парламент начнется 4 марта.

Правом выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах в Молодежный парламент наделяются граждане ДНР в возрасте от 18 до 35 лет (на день голосования). Право избирать членов Молодежного парламента имеют граждане ДНР от 16 до 35 лет (на день голосования).

ИСТОЧНИК KP.RU