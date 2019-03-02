2019-03-02T19:43:53+03:00
Политика

Семеро раненых: под Донецком подчиненные Наева перестреляли друг друга

«Отличились» бойцы 24-й отдельной механизированной бригады
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По пьяной лавочке бойцы 24-й бригады стреляют друг в друга и по мирным жителям Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПо пьяной лавочке бойцы 24-й бригады стреляют друг в друга и по мирным жителям Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

- В связи с низким морально-психологическим состоянием личного состава ВСУ продолжаем отмечать факты нарушения воинской дисциплины и правопорядка в зоне проведения карательной операции, - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Установлено, что 28 февраля в районе Красногоровки произошел конфликт между военнослужащими 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады с применением огнестрельного оружия.

В результате перестрелки ранены семеро солдат подразделения. Что характерно, инцидент произошел, когда в штабе ООС проходило совещание с заместителями командующих оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток» по морально-психологическому обеспечению. На нем обсуждались вопросы воинской дисциплины в подразделениях и недопущения совершения уголовных и административных правонарушений военнослужащими ВСУ.

Кстати, пьяные перестрелки в 24-й бригаде не редкость. В частности, на прошлой неделе солдаты из 3-го батальона «попутно» ранили жителя Марьинки. Так что командующему ООС генералу Сергею Наеву уже впору крупные учения с боевой стрельбой между подчиненными устраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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