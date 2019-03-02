Центр занятости Донецка проводит бесплатное профессиональное обучение

2 Март 18:55 2019-03-02T18:55:26+03:00

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Ищущим работу в Донецкой Народной Республике городской центр занятости предлагает пройти профессиональное обучение в Донецке, Макеевке, Горловке и Торезе..

Обучение стартует по восьми направлениям: парикмахер, продавец продовольственных товаров, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, штукатур, электрогазовщик, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и слесарь-ремонтник.

- Обучающимся гражданам будет осуществляется выплата материальной помощи из расчета 100 рублей за каждый день обучения, а также компенсируются затраты для прохождения предварительного медицинского и наркологического осмотра, на проживание в период обучения, на проезд к месту обучения и в обратном направлении, - говорят в центре занятости. – Период обучения от трех до трех с половиной месяцев.

Контактные телефоны: (062) 300-17-52, (062) 300-17-68, (062) 300-17-69.

ИСТОЧНИК KP.RU