В Луганске подешевели свинина, мясо курицы и некоторые овощи
Свекла, свинина и отдельные порционные куриные части подешевели в ЛНР. Об этом свидетельствуют, опубликованные
Государственный комитет статистики ЛНР опубликовал данные сравнительного мониторинга цен в третьей декаде февраля.
В конце минувшего месяца в Республике подешевела свинина – на 0,9%, отдельные порционные части курятины – на 0,8%, свекла - на 1,1%. А также незначительно снизилась цена на картофель, мясо птицы, сало, соль, творог и сыр.
Не изменилась цена хлеба из муки высшего сорта, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, гречневой крупы, вареной колбасы, рыбных консервов, молока, сметаны, сливочного и подсолнечного масла.
Зато незначительно подорожали ржано-пшеничный хлеб, горох, сахар, сосиски, рыба, капуста, лук, яблоки и чай.
Ранее в Госкомстате сообщали, что во второй декаде февраля в ЛНР подешевели сахар, свинина и вареная колбаса.
Кстати, в ЛНР в феврале дважды снизилась цена на бензин и дизельное топливо.
ИСТОЧНИК KP.RU