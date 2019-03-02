2019-03-02T18:05:05+03:00
Политика

В Луганске подешевели свинина, мясо курицы и некоторые овощи

Такие данные приводит Госкомстат ЛНР по результатам мониторинга цен в третьей декаде февраля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Свинина в Луганске подешевела, но очень незначительно. Фото: kpcdn.netСвинина в Луганске подешевела, но очень незначительно. Фото: kpcdn.net
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Свекла, свинина и отдельные порционные куриные части подешевели в ЛНР. Об этом свидетельствуют, опубликованные

Государственный комитет статистики ЛНР опубликовал данные сравнительного мониторинга цен в третьей декаде февраля.

В конце минувшего месяца в Республике подешевела свинина – на 0,9%, отдельные порционные части курятины – на 0,8%, свекла - на 1,1%. А также незначительно снизилась цена на картофель, мясо птицы, сало, соль, творог и сыр.

Не изменилась цена хлеба из муки высшего сорта, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, гречневой крупы, вареной колбасы, рыбных консервов, молока, сметаны, сливочного и подсолнечного масла.

Зато незначительно подорожали ржано-пшеничный хлеб, горох, сахар, сосиски, рыба, капуста, лук, яблоки и чай.

Ранее в Госкомстате сообщали, что во второй декаде февраля в ЛНР подешевели сахар, свинина и вареная колбаса.

Кстати, в ЛНР в феврале дважды снизилась цена на бензин и дизельное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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