Семечки подсолнечника можно вывозить из ДНР без всяких пошлин

2 Март 16:26 2019-03-02T16:26:25+03:00

Теперь семена подсолнечника отправят на экспорт без всякой платы в казну ДНР. Фото: imgnooz.com

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На заседании Правительства ДНР, состоявшемся 1 марта, принято решение о признании утратившим силу постановления президиума Совмина ДНР от 7 декабря 2017 года № 16-2 «Об установлении ставок вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника». Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

- Данное решение направлено на создание благоприятных условий сельскохозяйственным производителям для реализации по рыночным ценам семян подсолнечника путем отмены вывозной таможенной пошлины, — отметил министр доходов и сборов Евгений Лавренов.

Пока неизвестно, как отразится такое решение на стоимости растительного масла и семечек в самой Республике. По всей вероятности, в Правительстве просчитали возможные риски.

Между прочим, до этого руководство ДНР обычно снижало пошлины на ввоз продукции, чтобы снизить цены на рынках и в магазинах. В частности, были снижены ставки акцизного налога:

- на мясо курицы с 20% и 25% до 10%;

- на кондитерские изделия с 30% до 5%;

- на сырьевую группу товаров, которые используются в производственной деятельности отечественными товаропроизводителями до 0%.

ИСТОЧНИК KP.RU