Срочное сообщение СЦКК: украинские военные минометным огнем разрушили 8 жилых домов в Донбассе

2 Март 15:08 2019-03-02T16:48:27+03:00

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- Сегодня в 10:30 со стороны населенного пункта Талаковка в направлении населенного пункта Коминтерново вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь с применением минометов калибром 82 мм. В результате обстрела повреждено семь жилых домов по улицам Ватутина, Черняховского, Ахматовой, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Повреждения получили дома по следующим адресам:

- улица Черняховского, 5 — повреждена крыша;

- улица Ахматова, 49 — попадание во двор;

- улица Ватутина, 1 — поврежден фасад;

- улица Ватутина, 5 — повреждена крыша гаража и крыша летней кухни;

- улица Ватутина, 6 — прямое попадание в крышу дома. Разрушена хозпостройка, осколками поврежден гараж, стены, забор и оконные блоки;

- улица Ватутина, 8 — повреждены окна, стены и фасад;

- улица Ватутина, 10 — повреждены окна, стены и фасад.

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия. Более подробная информация уточняется.

Также сегодня в 11:30 ВФУ открыли огонь из зенитных установок со стороны населенного пункта Пески в направлении населенного пункта Жабуньки, который находится на северной окраине Донецка. В результате зафиксированы повреждения остекления и межкомнатной двери в доме по адресу: улица Лузина, 12, квартира 41.

ИСТОЧНИК KP.RU