2019-03-02T14:35:58+03:00
Политика

Неподсуден: Фемида на Украине не в силах осудить погибшего Героя ДНР Гиви

Рассмотрение дела в Павлоградском суде на Днепропетровщине превратилось в фарс
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В памяти дончан Михаил Толстых навсегда останется своим парнем, защищавшим родную землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП-МоскваВ памяти дончан Михаил Толстых навсегда останется своим парнем, защищавшим родную землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП-Москва
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В Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области снова отложили рассмотрение уголовного производства против командира батальона «Сомали» Героя ДНР Михаила Толстых (Гиви). Заседание суда было назначено на 28 февраля. Но назначенный для «защиты» Гиви адвокат попросил время, чтобы ознакомиться с делом.

Кстати, не состоялось и предыдущее заседание суда, назначенное на 29 января. В тот раз из-за неявки защитника, который был проинформирован о заседании, и о причинах неявки в суд не сообщил. Следующее заседание теперь состоится 3 апреля.

«Дело Гиви» находится в горрайоннном суде Павлограда с декабря 2016 года. Человеку, защищавшего свою родину от вооруженных нацистов, вменяют в вину преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: «Создание террористической группы или террористической организации», «Террористический акт», «Незаконное лишение свободы или похищение человека», «Нарушение законов и обычаев войны».

Даже после гибели Михаила Толстых продолжали вызывать на заседания суда, публикуя сообщения в официальной газете «Урядовый курьер». При этом между СБУ, судом и Главной военной прокуратурой Украины шли разбирательства по поводу того, погиб ли на самом деле Гиви.

Напомним, Герой ДНР Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года. Украинские диверсанты взорвали его в рабочем кабинете в расположении батальона в Червоногвардейском районе Макеевки. Михаила похоронили в Донецке рядом могилой друга и соратника - Героя ДНР комбата Арсена Павлова (позывной Моторола). Моторола был убит 16 октября 2016 года, и тоже исподтишка – диверсанты заложили взрывчатку в кабину лифта в доме, где жил Арсен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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