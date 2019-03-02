В Донецке спасатели вытащили застрявшую машину «скорой» вместе с больным мужчиной
В столице ДНР далеко не везде заасфальтированные дороги. В пригороде – городе Моспино, который относится к Пролетарскому району, в некоторых места только на тракторе можно проехать. В частности, 1 марта на улице Пушкина там застряла машина скорой медицинской помощи. Автомобиль транспортировал по грунтовой дороге мужчину, 1992 г.р., нуждающегося в госпитализации.
На помощь «скорой» пришли спасатели ГПСО Донецка. При помощи пожарной техники они отбуксировали автомобиль на асфальтированный участок улицы. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
А в городе Ждановка спасатели по просьбе местных жителей пришли на помощь женщине преклонного возраста, нуждающейся в медицинской помощи. Пожарные открыли при помощи шанцевого инструмента входную дверь квартиры на четвертом этаже пятиэтажки в квартале 1. И обеспечили доступ к пожилой женщине работникам скорой медицинской помощи.
В Макеевке спасателям пришлось выполнять не совсем приятную процедуру. В поселке Горького на улице Цветкова, они по просьбе сотрудников полиции подняли тело погибшего мужчины со дна балки с крутым склоном и глубиной 4 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU