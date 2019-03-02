87 процентов бюджета ДНР направлено на социальные цели

2 Март 12:15 2019-03-02T12:15:13+03:00

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1 марта в Народном совете ДНР парламентарии заслушали доклад министра финансов Яны Чаусовой о деятельности возглавляемого ею ведомства в 2018 году.

- Как и в предыдущие годы, бюджет Республики являлся социально направленным, - сказала министр. - Так, большая часть расходов бюджета, 86,5%, была направлена на оплату труда, социальные выплаты населению, пенсии, стипендии. Если рассматривать расходы бюджета детально, по отраслям, то по социальной защите и социальному обеспечению они составили 39,8% основных показателей бюджета; сфера образования – 17,8%; сфера здравоохранения – 12,8%; силовой блок и судебную власть – 9,2%. При этом задолженность по социальным выплатам населению и заработной плате работникам бюджетной сферы отсутствует.

Кстати, в 2018 году Министерству доходов и сборов ДНР удалось сохранить положительную динамику налоговых поступлений и обеспечить рекордные за последние 4 года темпы роста. Прирост поступлений в бюджет составил 29,1% в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщил министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.

Можно надеяться, что теперь у руководства Республки будет возможность поднять пенсии и зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU