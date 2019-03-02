В Енакиево спасатели МЧС вывели из огня пожилую женщину

2 Март 11:22 2019-03-02T11:22:17+03:00

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1 марта в Снежном горел частный жилой дом по переулку Гомельский. В результате пожара погиб мужчина, 1962 г.р.

Всего в тот день спасателям десять раз пришлось выезжать на пожары - в Донецке – 2 раза, в Макеевке – 1, в Горловке – 1, в Харцызске – 1, в Енакиево – 2, в Снежном – 3. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

В частности, в Енакиево один из пожаров возник в частном жилом доме по улице Севастопольская. Спасатели МЧС вовремя оказались на месте происшествия. Они успели вынести из задымленного дома 70-летнюю женщину на свежий воздух. Пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU