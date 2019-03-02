Срочное сообщение СЦКК: по Донецку ВСУ выпустили 20 мин

2 Март 10:35 2019-03-02T16:49:28+03:00

Украинские военные все чаще используют минометы при обстреле территории ДНР. Фото: img.com.ua

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- Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в 7:50 и 08:35 по направлению от населенного пункта Красногоровка к населенному пункту Старомихайловка. Выпущено 12 мин калибром 120 мм и восемь калибром 82 мм, — сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Более конкретно:

07:50 — по Старомихайловке выпущено 3 мины калибра 120 мм и 8 мин калибра 82 мм, также выпущено 5 гранат из СПГ;

08:35 — по Старомихайловке выпущено 9 мин калибра 120 мм.

Также украинская армия в 07:55 вела огонь из вооружения БМП и гранатометов по донецкому поселку шахты Трудовские.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса.

В зоне обстрелов оказались: Горловка (пос. шахтты им. Изотова), Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU