Срочное сообщение СЦКК: по Донецку ВСУ выпустили 20 мин
- Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в 7:50 и 08:35 по направлению от населенного пункта Красногоровка к населенному пункту Старомихайловка. Выпущено 12 мин калибром 120 мм и восемь калибром 82 мм, — сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Более конкретно:
07:50 — по Старомихайловке выпущено 3 мины калибра 120 мм и 8 мин калибра 82 мм, также выпущено 5 гранат из СПГ;
08:35 — по Старомихайловке выпущено 9 мин калибра 120 мм.
Также украинская армия в 07:55 вела огонь из вооружения БМП и гранатометов по донецкому поселку шахты Трудовские.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса.
В зоне обстрелов оказались: Горловка (пос. шахтты им. Изотова), Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Саханка.
ИСТОЧНИК KP.RU