Украинские военные 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

2 Март 10:22 2019-03-02T10:22:48+03:00

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 15 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались: Горловка (пос. шахтты им. Изотова), Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Саханка.

В результате минно-взрывной травмы в Горловке погибла мирная жительница Пащенко В.Ф., 1946 г.р., проживавшая по адресу: ул. Артузова, д. 50.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 120 мм – 2 раза (6 мин); минометы 82 мм – 2 раза (7 мин); БМП/БТР – 2 раза (50 выстрелов); АГС – 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

Донецкое направление: РПГ/СПГ – 2 раза (6 гранат); АГС – 2 раза (34 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 4 раза; стрелковое оружие – 4 раза.

Мариупольское направление: минометы 120 мм – 1 раз (4 мины); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

В результате обстрела в Горловке повреждены фасад, остекление и хозяйственные постройки нежилого дома по адресу пр. Школьный, д. 2. А в Верхнеторецком была повреждена газораспределительная станция, около 600 абонентов остались без газоснабжения.

Также киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий и село Сокольники.

Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU