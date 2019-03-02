2019-03-02T10:22:48+03:00
Политика

Украинские военные 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Общее количество примененных боеприпасов – 122 единицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Украинские военные не прекращают обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.infoУкраинские военные не прекращают обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.info
Изменить размер текста:

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 15 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались: Горловка (пос. шахтты им. Изотова), Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Саханка.

В результате минно-взрывной травмы в Горловке погибла мирная жительница Пащенко В.Ф., 1946 г.р., проживавшая по адресу: ул. Артузова, д. 50.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 120 мм – 2 раза (6 мин); минометы 82 мм – 2 раза (7 мин); БМП/БТР – 2 раза (50 выстрелов); АГС – 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

Донецкое направление: РПГ/СПГ – 2 раза (6 гранат); АГС – 2 раза (34 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 4 раза; стрелковое оружие – 4 раза.

Мариупольское направление: минометы 120 мм – 1 раз (4 мины); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

В результате обстрела в Горловке повреждены фасад, остекление и хозяйственные постройки нежилого дома по адресу пр. Школьный, д. 2. А в Верхнеторецком была повреждена газораспределительная станция, около 600 абонентов остались без газоснабжения.

Также киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий и село Сокольники.

Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5