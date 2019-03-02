Налоговики ДНР уменьшили давление на бизнес

2 Март 09:49 2019-03-02T09:49:43+03:00

Евгений Лавренов выступил в Народном совете во время правительственного часа. Фото: dnrsovet.su

Об этом заявил министра доходов и сборов Евгений Лавренов

Изменить размер текста: A A

1 марта в Народном совете ДНР парламентарии заслушали доклад министра доходов и сборов ДНР Евгения Лавренова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2018 году.

- Сегодня основной акцент налоговая служба делает на побуждение налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды и добровольному уточнению налоговых обязательств, - сообщил министр. - В подтверждение этого Главой Республики Денисом Пушилиным был принят указ об отмене применения штрафных санкций при подаче в конце 2018 года уточненных налоговых деклараций.

Также одним из первых шагов Евгения Лавренова в должности министра было проведение ротации и замена руководящего состава министерства и его территориальных подразделений. Было ликвидировано подразделение финансово-экономической полиции, а также уменьшена общая численность сотрудников на 297 единиц.

- По итогам 2018 года количество выездных налоговых проверок снизилось на 10%, при этом их результативность выросла в 1,1 раза. То есть снижение фискальной составляющей сопровождается повышением налоговой дисциплины и грамотности плательщиков. В результате изменения подхода к планированию выездных проверок, точечного отбора объектов для проверки снижается административная нагрузка на бизнес. В 2018 году в сравнении с предыдущими годами количество выездных проверок сократилось на 24,6% при повышении их эффективности, - сказал Лавренов.

С целью налаживания партнерских отношений с налогоплательщиками Министерством в IV квартале 2018 года были инициированы и разработаны нормативные акты, которыми предусмотрены:

- упрощение процедуры и увеличение сроков временного ввоза транспортных средств, предназначенных для личного пользования, ввозимых гражданами, зарегистрированными и постоянно проживающими на территории ДНР;

- снижение ставки акцизного налога: на бензин, дизельное топливо и нефтепродукты со 150 до 50 долларов США за тонну, т. е. в 3 раза;

- на мясо курицы с 20% и 25% до 10%;

- на кондитерские изделия с 30% до 5%;

- на сырьевую группу товаров, которые используются в производственной деятельности отечественными товаропроизводителями до 0%;

- упрощение процедуры оформления, провоза грузов и пересечения границы между ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU