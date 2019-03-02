В ДНР продлили график работы автобусов на пункты пропуска

2 Март 08:48 2019-03-02T08:48:53+03:00

Это связано с переходом с 1 марта работы КПВВ на весенний график

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С 1 марта контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе перешли на график весеннего периода. Теперь пункты пропуска работают на 2,5 часа дольше - с 7:00 до 18:30 (по киевскому времени).

в ДНР. В частности, продлен график движения горловских автобусных маршрутов № 14 и № 100. Так, последний рейс от КПВВ «Майорск» по маршруту № 100 теперь осуществляется в 18.50. А последний автобус от КПВВ «Майорск» по маршруту № 14 отправляется в 19.00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Горловки.

Произошли изменения и в работе автовокзала «Южный» в Донецке. Первый автобус в сторону блокпоста в Еленовке отправляется в 5.35, на КПП «Александровка» – в 5.45. Более подробное расписание можно узнать на предприятии «Автовокзалы Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU