2019-03-02T08:01:57+03:00
Политика

Красный Крест привез в республики Донбасса 200 тонн продуктов и медикаментов

Также в грузе гуманитарной помощи гигиенические наборы и сельскохозяйственные материалы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Помощь от Красного Креста получают жители прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbassПомощь от Красного Креста получают жители прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbass
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- Через КПВВ «Новотроицкое» (расположен на трассе Мариуполь-Донецк. – Авт.) последовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от миссии Международного Комитета Красного Креста (продукты питания, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения) общим весом 213 тонн, – сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Эта помощь в основном будет направлена жителям прифронтовых районов ЛНР и ДНР. Кстати, предыдущим рейсом – 22 февраля – представители Международного Комитета Красного Креста доставили в республики Донбасса 190 тонн строительных материалов - для ремонта домов, пострадавших от обстрелов украинской армии.

Кстати, в прошлом году офис МККК в Донецке обеспечил 45 тысяч жителей продуктами питания общим весом 2700 тонн.

Между прочим, украинское правительство не выделяет денег для функционирования Национального отделения Красного Креста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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