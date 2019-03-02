Погода в Донецке 2 марта: будет пасмурно, температура около нуля градусов

2 Март 07:09 2019-03-02T07:09:14+03:00

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В субботу, 2 марта погода в Донецке днем будет пасмурная. Температура воздуха не поднимется выше нуля градусов, вечером похолодает до минус 2 градусов. Атмосферное давление 750 мм. рт. ст., ветер – северо-западный, скорость ветра – 5-6 м/с, порывы до 10 м/с, относительная влажность – 80-90%.

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. Погода на этот день определяет погоду на всё лето. Но если день будет тёплым, то вскоре обязательно ударят новые морозы. Другие приметы: облака плывут быстро и высоко – к ясному дню, без осадков. Длинные сосульки – к долгой весне. Коли на Фёдора вечером играет месяц, то обещает хороший урожай. Коли на Фёдора идёт дождь, будет хороший урожай хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU