Погода в ЛНР 2 марта: температура около нуля градусов и сильный порывистый ветер

2 Март 07:02 2019-03-02T07:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

- 2 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами слабый снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов ниже нуля, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Также синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит 3-5, днем 1-3 градусов мороза. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от 4-6 градусов мороза ночью до минус 1-3 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью и до нуля- 2 градусов ниже нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU