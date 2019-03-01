Восстановлено энергоснабжение прифронтовой Саханки

1 Март 23:25 2019-03-01T23:25:16+03:00

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Прифронтовая Саханка частично была обесточена после обстрелов со стороны украинских военных еще 25 февраля. Сегодня днем в домах жителей села появилось электричество.

- Все это время энергетики Республики при поддержке Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня добивались согласования украинской стороной «режима тишины» на период выполнения работ, его удалось получить только сегодня, - говорят в пресс-службе министерства угля и энергетики Республики. - Учитывая повышенную опасность – район проведения восстановительных работ находится в прямой видимости с позиций киевских силовиков – энергетики выехали на место в сопровождении нашей службы, обеспечивающей безопасность энергетиков при проведении ремонтных работ на линии соприкосновения.

На спецтехнике рабочие оперативно заменили уничтоженную огнем опору, устранили обрыв проводов всех трех фаз и запитали две трансформаторные подстанции и 100 домов жителей населенного пункта, которые с начала текущей недели оставались без света. Сейчас энергоснабжение села Саханка осуществляется в нормальном режиме.

Напомним, 25 февраля Вооруженные силы Украины подвергли минометному обстрелу поселок Саханка. Снаряды прилетели в недавно отремонтированную школу.

ИСТОЧНИК KP.RU