НМ ДНР: В Украине открыли «горячую линию» «Поступ» для пострадавших от произвола преступников в погонах
В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что произвол украинских военных в отношении жителей на подконтрольной Киву территории достиг такого масштаба, что вынудил правозащитников открыть «горячую линию» «Поступ» для пострадавших от произвола преступников в погонах.
- За 10 месяцев уже зафиксировано более 5 000 звонков с жалобами на коррупцию, запугивание и избиение, - говорят в НМ ДНР. - И это только та категория жителей, которая не побоялась мести со стороны силовиков, уверовав в украинское правосудие.
В оборонном ведомстве ДНР отметили, что, судя по увеличению количества поступающих жалоб украинское правосудие находится в преступном сговоре с командованием «ООС» которое всячески пытается демонстрировать свой положительный имидж среди населения в преддверии президентских выборов.
- Случаи геноцида населения Украины фиксируются и сотрудниками Миссии ОБСЕ, - говорят в НМ ДНР. - Так, в своем официальном отчете отмечен факт получения осколочных ранений тремя мирными гражданами в районе Гродовки, которые пошли в лес за дровами и подорвались на взрывном устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU