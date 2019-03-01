2019-03-01T21:30:27+03:00
Политика

НМ ДНР: В Украине открыли «горячую линию» «Поступ» для пострадавших от произвола преступников в погонах

Геноцид населения Донбасса продолжается
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: infocentr-odessaФото: infocentr-odessa
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В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что произвол украинских военных в отношении жителей на подконтрольной Киву территории достиг такого масштаба, что вынудил правозащитников открыть «горячую линию» «Поступ» для пострадавших от произвола преступников в погонах.

- За 10 месяцев уже зафиксировано более 5 000 звонков с жалобами на коррупцию, запугивание и избиение, - говорят в НМ ДНР. - И это только та категория жителей, которая не побоялась мести со стороны силовиков, уверовав в украинское правосудие.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что, судя по увеличению количества поступающих жалоб украинское правосудие находится в преступном сговоре с командованием «ООС» которое всячески пытается демонстрировать свой положительный имидж среди населения в преддверии президентских выборов.

- Случаи геноцида населения Украины фиксируются и сотрудниками Миссии ОБСЕ, - говорят в НМ ДНР. - Так, в своем официальном отчете отмечен факт получения осколочных ранений тремя мирными гражданами в районе Гродовки, которые пошли в лес за дровами и подорвались на взрывном устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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