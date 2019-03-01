НМ ДНР: Незаконный оборот вооружения ВСУ продолжает оставаться на высоком уровне

1 Март 19:32 2019-03-01T19:32:13+03:00

За недостачу боеприпасов в арсеналах заведено семь уголовных дел

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В Управлении Народной милиции ДНР заявили, что в Вооруженных силах Украины продолжается незаконная торговля оружием.

22 февраля Начальник Генштаба ВСУ генерал армии Муженко отдал распоряжение усилить охрану и оборону арсеналов, баз и складов хранения РАВ в зоне проведения карательной операции, - сообщили в НМ ДНР.

Предположительно такая мера была принята в связи с возгоранием 21 февраля боеприпасов на 47 арсенале в Ровенской области.

- Примечательно, что данный арсенал был спланирован к проверке на предмет учета и хранения боеприпасов, и возгорание произошло накануне приезда комиссии, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

По результатам проверки выявлены массовые хищения оружия и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения.

- Только на Мариупольском направлении в зоне ответственности 79 бригады выявлена недостача 4 ракетных комплексов, 12 крупнокалиберных пулеметов и 22 АК-74. По данному факту военной прокуратурой уже возбуждено 7 уголовных дел, - рассказали в Народной милиции ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU