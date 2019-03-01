2019-03-01T19:12:10+03:00
Политика

Для «Ордена Иуды» Порошенко уже собрали 100 кг осколков снарядов

Дизайн «награды» жители Республики могут придумать сами
Цесанна АНТОНЕНКО
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Для «Ордена Иуды» Порошенко уже собрали 100 кг осколков снарядовДля «Ордена Иуды» Порошенко уже собрали 100 кг осколков снарядовФото: Юлия АНДРИЕНКО
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Жители Донецкой Народной Республики массово откликнулись на инициативу общественного движения «Донецкая Республика» о создании «Ордена Иуды», который предназначен действующему Президенту Украины Петру Порошенко, и сейчас активно собирают осколки снарядов, которые упали на улицы Республики.

— Уже собрано более 100 кг осколков, за каждым из которых есть своя особенная история, — рассказали ДАН в ОД «ДР».

Кроме того, с сегодняшнего дня «Донецкая Республика» объявляет о старте конкурса на дизайн-макет и название «награды» для президента Украины Петра Порошенко в рамках акции «Орден Иуды». Принять участие в конкурсе могут профессиональные дизайнеры, художники, скульпторы, кузнецы и все желающие жители Республики.

Приём заявок и конкурсных работ продлится до 15 марта. Присылать их можно на электронный адрес nagrada@oddr.info. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте ОД «ДР».

Напомним, что инициатива создания «награды» для Петра Порошенко принадлежит общественному движению «Донецкая Республика» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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