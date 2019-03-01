В ЛНР тренировались отражать атаки террористов и диверсантов
В городах Луганской Народной Республики прошла совместная тренировка силовых ведомств по противодействию терроризму и диверсионно-разведывательной деятельности. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
- Сегодня с 12:30 до 15:00 в городах Луганск, Алчевск и Стаханов проведена совместная тренировка силовых ведомств ЛНР по противодействию терроризму и диверсионно-разведывательной деятельности сил специальных операций Украины, - сообщил он.
Условия, в которых проводилась тренировка была приближена к максимально реальным.
- Все привлекаемые подразделения справились с поставленными задачами в установленные сроки и получили высокую оценку руководства за оперативное реагирование и высокий профессионализм, - рассказал официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
ИСТОЧНИК KP.RU