Срочное сообщение СЦКК ДНР: 600 человек в Красном Партизане остались без газа из-за обстрела ВСУ
Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать Ясиноватский район ДНР. В этот раз под огонь попал посёлок Красный Партизан, который находится недалеко от Васильевской насосной станции. В результате миномётного обстрела повреждена газораспределительная станция.
— В посёлке 600 человек остались без газа, в том числе отключены котельные, которые обеспечивают теплом жилые дома и объекты инфраструктуры, — рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Обстрел длился целый час с 16.00 до 17.00 и вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Верхнеторецкое верхнее. Было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также использовалось стрелковое вооружение.
По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Напомним, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке погибла мирная жительница (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU