Срочное сообщение СЦКК ДНР: 600 человек в Красном Партизане остались без газа из-за обстрела ВСУ

1 Март 17:55 2019-03-01T17:55:36+03:00

Огнём украинских силовиков повреждена газораспределительная станция, из-за чего без газа остались котельные, обеспечивающие теплом жилые дома и объекты инфраструктуры

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Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать Ясиноватский район ДНР. В этот раз под огонь попал посёлок Красный Партизан, который находится недалеко от Васильевской насосной станции. В результате миномётного обстрела повреждена газораспределительная станция.

— В посёлке 600 человек остались без газа, в том числе отключены котельные, которые обеспечивают теплом жилые дома и объекты инфраструктуры, — рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел длился целый час с 16.00 до 17.00 и вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Верхнеторецкое верхнее. Было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также использовалось стрелковое вооружение.

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Напомним, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке погибла мирная жительница (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU