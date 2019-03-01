ОБСЕ недосчиталась почти 300 единиц военной техники ВСУ

1 Март 17:49 2019-03-01T17:49:33+03:00

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Наблюдатели ОБСЕ недосчитались в местах хранения отведенного тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины почти 300 единиц техники. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

В местах хранения отсутствовало:

- 62 единицы 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика»;

- 40 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация»;

- 21 единица РСЗО «Град»;

- 86 танков;

- 9 единиц 122 мм буксируемых гаубиц «Лягушка»;

- 67 единиц 120 мм минометов;

- 15 противотанковых пушек «Рапира».

- Можно с уверенность утверждать, что данное тяжелое вооружение было скрытно переправлено в подразделения, дислоцирующиеся непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Кроме того, по имеющейся у нас информации, командующий операцией оккупационных сил Наев дал указание на запрет доступа сотрудникам Миссии ОБСЕ в зону ответственности подразделений, в которых находится тяжелое вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU