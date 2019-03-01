ОБСЕ недосчиталась почти 300 единиц военной техники ВСУ
Наблюдатели ОБСЕ недосчитались в местах хранения отведенного тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины почти 300 единиц техники. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
В местах хранения отсутствовало:
- 62 единицы 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика»;
- 40 единиц 152 мм самоходных гаубиц «Акация»;
- 21 единица РСЗО «Град»;
- 86 танков;
- 9 единиц 122 мм буксируемых гаубиц «Лягушка»;
- 67 единиц 120 мм минометов;
- 15 противотанковых пушек «Рапира».
- Можно с уверенность утверждать, что данное тяжелое вооружение было скрытно переправлено в подразделения, дислоцирующиеся непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Кроме того, по имеющейся у нас информации, командующий операцией оккупационных сил Наев дал указание на запрет доступа сотрудникам Миссии ОБСЕ в зону ответственности подразделений, в которых находится тяжелое вооружение.
ИСТОЧНИК KP.RU