За неделю ВСУ обстреляли 22 населенных пункта ДНР

1 Март 17:16 2019-03-01T17:16:42+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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За прошедшую неделю Вооруженные формирования Украины из различного вооружения продолжали обстрелы ДНР – всего зафиксировано 102 нарушения режима прекращения огня.

- На прошедшей неделе украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, - рассказали в НМ ДНР. - В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины поврежден гражданский автомобиль, частично разрушены 17 домостроений.

В Управлении народной милиции сообщили, что в результате подлых обстрелов со стороны украинских вооруженных бандформирований, исполняя свой долг, погибло четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU