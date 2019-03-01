За неделю ВСУ обстреляли 22 населенных пункта ДНР
За прошедшую неделю Вооруженные формирования Украины из различного вооружения продолжали обстрелы ДНР – всего зафиксировано 102 нарушения режима прекращения огня.
- На прошедшей неделе украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, - рассказали в НМ ДНР. - В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины поврежден гражданский автомобиль, частично разрушены 17 домостроений.
В Управлении народной милиции сообщили, что в результате подлых обстрелов со стороны украинских вооруженных бандформирований, исполняя свой долг, погибло четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU