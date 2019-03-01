В ДНР объявлен конкурс на лучший логотип Народной дружины с призовым фондом в 30 000 рублей

1 Март 17:10 2019-03-01T17:10:05+03:00

Победитель получит 15 тысяч рублей, второе и третье место – по 10 и 5 тысяч соответственно

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В Общественном движении «Донецкая Республика» приняли решение о старте масштабного конкурса на лучший логотип для добровольной народной дружины. Об этом рассказал руководитель молодежного крыла движения — общественная организация «Молодая Республика» — Кирилл Макаров.

— Конкурсные работы принимаются с 1 по 12 марта на адрес электронной почты: nd-dnr@mail.ru с пометкой «Народная Дружина», — рассказал Кирилл Макаров.

Призовой фонд конкурса составляет 30 тысяч рублей, из которых победитель получит 15 тысяч, за второе место участника наградят 10 тысячами рублей и занявший третье место получит 5 тысяч рублей.

Результаты конкурса будут объявлены 18 марта. С условиями и техническими требованиями к работам можно ознакомиться на официальных сайтах ОД «ДР», ОО «МР» и в социальных сетях.

— Логотип должен показать не только силу духа донбасского народа, но и стать символом чести и достоинства настоящего дружинника, — подчеркнул Кирилл Макаров.

Напомним, что сегодня руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов объявил о возрождении в Республике системы добровольных народных дружин (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU