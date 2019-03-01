ВСУ за сутки выпустили 76 мин

1 Март 16:41 2019-03-01T16:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы девяти населённых пунктов Республики. Об этом сообщили в Управлении народной милиции ДНР.

- На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной под командованием военного преступника Драпатого обстреляли из миномётов калибром 120 мм районы посёлка шахты им. Гагарин и Русский край. Всего на данном направлении противник выпустил 15 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

На Донецком направлении с позиций 24-й и 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Гудзя, Брыжинского и Мишанчука велся огонь по Старомихайловке, Жабичево, Трудовским, Яковлевку и району аэропорта Донецка.

- Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатомёты, зенитные установки, вооружения БМП и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Всего на данном направлении противник выпустил 24 мины калибром 82 мм, - рассказали в НМ ДНР.

На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача обстреляли Саханку и Коминтерново.

-Стреляли из минометов калибром 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Всего на данном направлении противник выпустил 37 мин калибром 120 и 82 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU