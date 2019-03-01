В ДНР возродят систему добровольных народных дружин

1 Март 16:05 2019-03-01T16:05:53+03:00

Они будут оказывать содействие полиции в охране общественного порядка, принимать участие в организации и проведении различных спортивных мероприятий

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Руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов объявил о возрождении в Республике системы добровольных народных дружин, которые будут помогать полиции в охране правопорядка в городах ДНР.

— Дружинники – это не подмена государственных силовых структур, это возможность социально активных граждан действенно участвовать совместно с сотрудниками полиции в формировании безопасных, основанных на законе, условий жизни для граждан Республики, — сказал Алексей Муратов.

Дружинниками могут стать жители ДНР возрастом от 18 лет с хорошим уровнем физической подготовки и имеющие достижения в спорте. Они должны будут пройти месяц испытательного срока, после чего получат специальное удостоверение.

Кроме охраны правопорядка, дружинники будут принимать участие в организации и проведении различных спортивных мероприятий, в частности – сдаче норм ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU