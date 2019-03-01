Оператор мобильной связи ЛНР «Лугаком» запустит сеть 3G
В тестовом режиме Республиканский оператор мобильной связи «Лугаком» приступил к тестовому запуску новой сети мобильной связи 3G.
- Как только эта сеть будет оттестирована техническими специалистами, все абоненты компании «Лугаком» автоматически будут переподключены, - заявил первый заместитель генерального директора компании Эдуард Егоров.
Новая мобильная сеть создана с нуля на новом современном оборудовании и позволит решить проблемы с качеством связи и ее частыми перегрузками.
- Новая сеть на первом этапе начнет предоставлять абонентам услуги 3G интернета жителям столицы, - сказал Егоров, отметив, что за три года количество абонентов оператора увеличилось больше чем в десять раз.
- Тогда было принято кардинальное решение по построению новой сети мобильной связи, которая могла все же спасти наших жителей от тех неудобств, которые они ощущают, - сказал Егоров.
ИСТОЧНИК KP.RU