Оператор мобильной связи ЛНР «Лугаком» запустит сеть 3G

1 Март 15:37 2019-03-01T15:37:01+03:00

3G в ЛНР появится уже этой весной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании Эдуард Егоров

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В тестовом режиме Республиканский оператор мобильной связи «Лугаком» приступил к тестовому запуску новой сети мобильной связи 3G.

- Как только эта сеть будет оттестирована техническими специалистами, все абоненты компании «Лугаком» автоматически будут переподключены, - заявил первый заместитель генерального директора компании Эдуард Егоров.

Новая мобильная сеть создана с нуля на новом современном оборудовании и позволит решить проблемы с качеством связи и ее частыми перегрузками.

- Новая сеть на первом этапе начнет предоставлять абонентам услуги 3G интернета жителям столицы, - сказал Егоров, отметив, что за три года количество абонентов оператора увеличилось больше чем в десять раз.

- Тогда было принято кардинальное решение по построению новой сети мобильной связи, которая могла все же спасти наших жителей от тех неудобств, которые они ощущают, - сказал Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU