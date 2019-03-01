20-летний парень украл из квартиры жителя Амвросиевки ордена и медали
20-летнему жителю Амвросиевки грозит шесть лет лишения свободы за кражу орденов и медалей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
- Правоохранителями в ходе проведения проверки по заявлению горожанина о хищении принадлежащих ему орденов и медалей было установлено лицо, совершившее данное преступление, - рассказали правоохранители.
Преступник проник в квартиру потерпевшего, когда никого не было дома и украл ордена, медали и кухонную утварь. По словам полицейских парень неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
- По данному факту Амвросиевским РО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 164 УК ДНР (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - рассказали в МВД ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU