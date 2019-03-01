20-летний парень украл из квартиры жителя Амвросиевки ордена и медали

1 Март 15:27 2019-03-01T15:27:11+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

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20-летнему жителю Амвросиевки грозит шесть лет лишения свободы за кражу орденов и медалей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Правоохранителями в ходе проведения проверки по заявлению горожанина о хищении принадлежащих ему орденов и медалей было установлено лицо, совершившее данное преступление, - рассказали правоохранители.

Преступник проник в квартиру потерпевшего, когда никого не было дома и украл ордена, медали и кухонную утварь. По словам полицейских парень неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

- По данному факту Амвросиевским РО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 164 УК ДНР (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - рассказали в МВД ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU