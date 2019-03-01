В Горловке автобус врезался в маршрутку. Пять человек пострадали

1 Март 15:18 2019-03-01T15:29:48+03:00

У всех пострадавших лёгкие телесные повреждения

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Микроавтобус врезался в маршрутку в Горловке. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, произошло на пятом квартале. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

— У всех пострадавших в дорожно-транспортном происшествии лёгкие телесные повреждения, — рассказал Иван Приходько.

Причины аварии на данный момент не сообщаются, как и подробности аварии. Известно только, что микроавтобус двигался в Донецк.

Отмечается, что трое пострадавших от госпитализации отказались, а двое госпитализированы во вторую городскую больницу.

Напомним, что в связи с нестабильными погодными условиями ГАИ Республики призывает и водителей, и пешеходов сохранять бдительность на дороге и соблюдать все правила дорожного движения.

Также отметим, что на сегодняшний день гидрометцентр ДНР объявил штормовое предупреждение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU