В Горловке автобус врезался в маршрутку. Пять человек пострадали
Микроавтобус врезался в маршрутку в Горловке. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, произошло на пятом квартале. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
— У всех пострадавших в дорожно-транспортном происшествии лёгкие телесные повреждения, — рассказал Иван Приходько.
Причины аварии на данный момент не сообщаются, как и подробности аварии. Известно только, что микроавтобус двигался в Донецк.
Отмечается, что трое пострадавших от госпитализации отказались, а двое госпитализированы во вторую городскую больницу.
Напомним, что в связи с нестабильными погодными условиями ГАИ Республики призывает и водителей, и пешеходов сохранять бдительность на дороге и соблюдать все правила дорожного движения.
Также отметим, что на сегодняшний день гидрометцентр ДНР объявил штормовое предупреждение (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU