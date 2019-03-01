2019-03-01T14:43:08+03:00
Политика

ВСУ в феврале выпустили по ЛНР почти 2500 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: politrussia.comФото: politrussia.com
Изменить размер текста:

В феврале 2019 года Вооруженные формирования Украины 173 раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР, выпустив почти две с половиной тысячи боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- 127 (73 %) нарушений зафиксировано – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения: артиллерии калибра 122 мм и 152 мм (74 снаряда), минометов калибра 120 мм и 82 мм (956 мин), противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Стугна-П» – семь противотанковых управляемых ракет, - сообщили в СЦКК.

Также по территории ЛНР со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня с применением боевых машин пехоты (БМП) и гранатометов (РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, ГП-25) – 1303 гранат всех типов.

- Регулярным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Золотое-5 (Михайловка), Первомайск, - говорят в СЦКК. - В результате преступлений украинских вооруженных формирований на территории ЛНР получил ранение один мирный житель, а также зафиксированы повреждения 24 объектов гражданской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5