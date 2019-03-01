ВСУ в феврале выпустили по ЛНР почти 2500 боеприпасов

1 Март 14:43 2019-03-01T14:43:08+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В феврале 2019 года Вооруженные формирования Украины 173 раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР, выпустив почти две с половиной тысячи боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- 127 (73 %) нарушений зафиксировано – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения: артиллерии калибра 122 мм и 152 мм (74 снаряда), минометов калибра 120 мм и 82 мм (956 мин), противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Стугна-П» – семь противотанковых управляемых ракет, - сообщили в СЦКК.

Также по территории ЛНР со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня с применением боевых машин пехоты (БМП) и гранатометов (РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, ГП-25) – 1303 гранат всех типов.

- Регулярным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Золотое-5 (Михайловка), Первомайск, - говорят в СЦКК. - В результате преступлений украинских вооруженных формирований на территории ЛНР получил ранение один мирный житель, а также зафиксированы повреждения 24 объектов гражданской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU