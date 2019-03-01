Обстрелом ВСУ в Доломитном повреждён дом

1 Март 14:13 2019-03-01T14:13:08+03:00

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Украинская армия продолжает обстреливать Горловку. Под огнём в очередной раз оказались северные окраины города, где снова зафиксированы повреждения. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Приходько.

— В Доломитном повреждён дом по адресу: улица Железнодорожная, 4, — рассказал Иван Приходько.

Также он сообщил, что сейчас под огнём украинских силовиков находятся посёлки Изотова и шахты 6/7, а также Мичурина.

Мэр Горловки призывает жителей быть осторожными и бдительными.

Напомним, что этим утром украинские силовики обстреляли север Горловки – посёлок Гольмовский, где был повреждён нежилой дом. Также в результате вооружённой агрессии украинской армии в посёлке Русский Край погибла мирная жительница (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU