Обстрелом ВСУ в Доломитном повреждён дом
Украинская армия продолжает обстреливать Горловку. Под огнём в очередной раз оказались северные окраины города, где снова зафиксированы повреждения. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Приходько.
— В Доломитном повреждён дом по адресу: улица Железнодорожная, 4, — рассказал Иван Приходько.
Также он сообщил, что сейчас под огнём украинских силовиков находятся посёлки Изотова и шахты 6/7, а также Мичурина.
Мэр Горловки призывает жителей быть осторожными и бдительными.
Напомним, что этим утром украинские силовики обстреляли север Горловки – посёлок Гольмовский, где был повреждён нежилой дом. Также в результате вооружённой агрессии украинской армии в посёлке Русский Край погибла мирная жительница (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU