Мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать Горловку. Сегодня было зафиксировано несколько обстрелов на этом направлении. В результате одного из них погибла мирная жительница Города. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
— Во время обстрела посёлка Русский Край получила смертельное ранение мирная жительница 1946 года рождения, — рассказал Иван Приходько.
Он сообщил, что трагедия произошла в 8.15 по адресу: улица Артузова, 50.
Отметим, что с начала 2019 года это первый случай смерти мирного жителя в результате вооружённой агрессии украинской армии.
На данный момент на место происшествия выехала группа Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для уточнения информации.
Напомним, что этим утром украинские силовики обстреляли север Горловки – посёлок Гольмовский, где был повреждён нежилой дом (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU