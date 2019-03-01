2019-03-01T13:55:46+03:00
Политика

Мирная жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Обстрел посёлка Русский Квартал на севере Горловки вёлся в 8.15 этим утром
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта amp.mkset.ruФОТО: архив сайта amp.mkset.ru
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Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать Горловку. Сегодня было зафиксировано несколько обстрелов на этом направлении. В результате одного из них погибла мирная жительница Города. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Во время обстрела посёлка Русский Край получила смертельное ранение мирная жительница 1946 года рождения, — рассказал Иван Приходько.

Он сообщил, что трагедия произошла в 8.15 по адресу: улица Артузова, 50.

Отметим, что с начала 2019 года это первый случай смерти мирного жителя в результате вооружённой агрессии украинской армии.

На данный момент на место происшествия выехала группа Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для уточнения информации.

Напомним, что этим утром украинские силовики обстреляли север Горловки – посёлок Гольмовский, где был повреждён нежилой дом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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