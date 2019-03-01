В прифронтовые Трудовские вернулся интернет

1 Март 13:30 2019-03-01T13:30:25+03:00

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Высокоскоростной интернет вернулся в прифронтовой поселок Трудовские. Об этом сообщается на сайте министерства связи Донецкой Народной Республики.

- Теперь у местных жителей появилась возможность подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с за 270 рублей в месяц и до 10 Мбит/с - 160 рублей в месяц, - говорится в сообщении.

Первыми абонентами в поселке стали пять многодетных семей.

- В качестве благотворительной акции предприятие «Комтел» подключило их бесплатно, подарив абонентские терминалы для приема из широковещательного трафика предназначенные для него пакеты. Первые два месяца стоимость услуги для этих семей будет составлять один рубль, - сообщили в минсвязи Республики.

Анонсируется, что в скором времени подключение к интернету вернется в Александровку, поселки Енакиево и Юнокоммунаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU