2019-03-01T13:17:43+03:00
Общество

Кто может стать депутатом Молодёжного парламента ДНР

Парламент будет сформирован по результатам выборов, которые планируется провести в апреле этого года
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Решение о формировании в Донецкой Народной Республике Молодёжного парламента принято окончательно и узаконено постановлением депутатов НС Республики. Как и выборы депутатов Народного Совета, выборы в Молодёжный парламент пройдут по мажоритарной системе, честно и открыто.

— Для проведения честных выборов в ДНР будут сформированы специальные временные молодежные избирательные комиссии и временные участковые избирательные комиссии. В состав комиссий войдут представители общественных движений «Донецкая Республика», «Свободный Донбасс» и организации «Молодая Республика», — рассказала начальник управления внутренней политики Главы ДНР Ольга Позднякова.

В свою очередь депутат НС Республики и руководитель ОО «МР» Кирилл Макаров отметил, что для кандидатов в Молодёжный парламент ДНР существует ряд критериев, которым необходимо соответствовать: быть студентом или аспирантом вуза, активистом общественного движения или организации ДНР, иметь достижения в научной, трудовой, творческой или иной деятельности.

— Кандидатам необходимо предоставить во временную молодежную участковую комиссию документы до 22 марта. Кандидат будет считаться выдвинутым в случае предоставления одной рекомендации от органа местного самоуправления, одной рекомендации с места работы или учебы, не менее 150 подписей от граждан от 16 до 35 лет в поддержку кандидата и ссылки на видеоролик на тему: «Для чего необходим молодежный парламент?», — добавил Кирилл Макаров.

Добавим, что выборы в Молодёжный парламент ДНР запланированы на апрель этого года, а избирательные участки и комиссии будут сформированы в ближайшее время.

Напомним, что депутаты НС на внеочередном пленарном заседании приняли постановление о создании Молодёжного парламента Республики (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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