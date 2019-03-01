ОБСЕ: ВСУ заминировали дорогу в Золотом

1 Март 12:48 2019-03-01T12:48:29+03:00

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Заминированную дорогу на участке разведение сил «Золотое» зафиксировал беспилотный летательный аппарат ОБСЕ. Об этом говорится в отчете наблюдателей за 27 февраля.

- Дорога в участке разведения сил «Золотое» на Луганщине заминирована. Поперёк дороги установлено 12 противотанковых мин, - говорится в отчете.

26 февраля беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал на автодороге Т1316 в 900 метрах к югу от северного края участка разведения сил БМП, которая принадлежала украинским военным.

- Этот же БПЛА в 200 метрах к югу от северного края участка разведения сил зафиксировал 12 противотанковых мин ТМ-62, которые были установлены украинскими военными поперёк дороги, - сообщили наблюдатели.

Это уже не первое минирование этого участка дороги.

- Впервые минирование этой дороги в участке разведения сил в Золотом наблюдатели ОБСЕ заметили в январе 2019 года. Тогда на дороге было установлено восемь противотанковых мин, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU