В апреле этого года в ДНР появится Молодёжный парламент

1 Март 12:11 2019-03-01T12:25:23+03:00

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Во время внеочередного пленарного заседания депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики депутаты приняли постановление «О создании Молодёжного парламента ДНР». За него проголосовали 94 депутата.

— Молодёжный парламент будет создан с целью вовлечения молодёжи в политику, формирования активной гражданской позиции у молодых людей ДНР, совершенствования форм реализации республиканской молодежной политики, — пояснил председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Планируется, что парламент будет сформирован по итогам проведения выборов в апреле текущего года. В его состав войдут 50 человек от 18 до 35 лет: представители активной молодёжи Республики.

Напомним, что 25 января Глава ДНР Денис Пушилин объявил о формировании в Республики Молодёжного парламента, который призван вовлечь молодых людей в процесс государственного управления (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU