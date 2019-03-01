В ЛНР усыновили 175 детей

1 Март 11:55 2019-03-01T11:55:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве социальной политики рассказали о ситуации с усыновлением детей в ЛНР. Начальник управления по делам семьи и детей Министерства труда и социальной политики Юлия Назаренко сообщила, что больше 85 приемных семей и домов семейного типа, в которых воспитывается 175 детей, функционирует в Республике.

- На сегодняшний день в ЛНР функционирует 76 приемных семей, в которых проживает 117 детей, также 10 домов семейного типа, в которых воспитывается 58 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, - сказала она.

Для того, чтобы стать приемным родителем нужно подготовить все необходимые документы и пройти двухдневные курсы, после которых выдается разрешительный сертификат.

- Приемная семья создается на базе семьи или человека на базе его жилого помещения или дома. Максимум сколько может быть детей принято в семью – это четыре приемных ребенка, общее количество может быть восемь человек, включая биологических и усыновленных детей, - рассказала Юлия Назаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU