В ЛНР усыновили 175 детей
В министерстве социальной политики рассказали о ситуации с усыновлением детей в ЛНР. Начальник управления по делам семьи и детей Министерства труда и социальной политики Юлия Назаренко сообщила, что больше 85 приемных семей и домов семейного типа, в которых воспитывается 175 детей, функционирует в Республике.
- На сегодняшний день в ЛНР функционирует 76 приемных семей, в которых проживает 117 детей, также 10 домов семейного типа, в которых воспитывается 58 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, - сказала она.
Для того, чтобы стать приемным родителем нужно подготовить все необходимые документы и пройти двухдневные курсы, после которых выдается разрешительный сертификат.
- Приемная семья создается на базе семьи или человека на базе его жилого помещения или дома. Максимум сколько может быть детей принято в семью – это четыре приемных ребенка, общее количество может быть восемь человек, включая биологических и усыновленных детей, - рассказала Юлия Назаренко.
ИСТОЧНИК KP.RU