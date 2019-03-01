2019-03-01T11:29:15+03:00
Политика

В ОБСЕ обвинили Украину в нарушении Минских соглашений

На заседании Постоянного совета наблюдателей заявили, что Киев постоянно использует в Донбассе беспилотники и даже заускают в небо реактивные самолеты
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Дмитрий Балакин. Фото: ОБСЕДмитрий Балакин. Фото: ОБСЕ
Изменить размер текста:

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании Постоянного совета наблюдателей поднял вопрос регулярного нарушения Минских соглашений украинской стороной.

Было отмечено, что наблюдателями ОБСЕ часто фиксируются пролеты беспилотников в небе над Донбассом.

- 20 февраля три беспилотника в районе подконтрольного ВСУ Лебединского Донецкой области, 24 февраля заметили, как украинские военные запускают два беспилотника в Попасной Луганской области.

Кроме этого, по словам зампреда России в ОбСЕ, сотрудники миссии заметили четыре украинских реактивных самолёта.

– Двадцать первого февраля миссия заметила четыре реактивных самолета, пролетевших с севера на юг над селом Ласточкино в Донецкой области, - отмечает Дмитрий Балакин. - Это – прямое нарушение пункта 7 меморандума от 19 сентября 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5