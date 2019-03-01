В ОБСЕ обвинили Украину в нарушении Минских соглашений

1 Март 11:29 2019-03-01T11:29:15+03:00

На заседании Постоянного совета наблюдателей заявили, что Киев постоянно использует в Донбассе беспилотники и даже заускают в небо реактивные самолеты

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Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании Постоянного совета наблюдателей поднял вопрос регулярного нарушения Минских соглашений украинской стороной.

Было отмечено, что наблюдателями ОБСЕ часто фиксируются пролеты беспилотников в небе над Донбассом.

- 20 февраля три беспилотника в районе подконтрольного ВСУ Лебединского Донецкой области, 24 февраля заметили, как украинские военные запускают два беспилотника в Попасной Луганской области.

Кроме этого, по словам зампреда России в ОбСЕ, сотрудники миссии заметили четыре украинских реактивных самолёта.

– Двадцать первого февраля миссия заметила четыре реактивных самолета, пролетевших с севера на юг над селом Ласточкино в Донецкой области, - отмечает Дмитрий Балакин. - Это – прямое нарушение пункта 7 меморандума от 19 сентября 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU