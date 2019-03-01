В ОБСЕ обвинили Украину в нарушении Минских соглашений
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании Постоянного совета наблюдателей поднял вопрос регулярного нарушения Минских соглашений украинской стороной.
Было отмечено, что наблюдателями ОБСЕ часто фиксируются пролеты беспилотников в небе над Донбассом.
- 20 февраля три беспилотника в районе подконтрольного ВСУ Лебединского Донецкой области, 24 февраля заметили, как украинские военные запускают два беспилотника в Попасной Луганской области.
Кроме этого, по словам зампреда России в ОбСЕ, сотрудники миссии заметили четыре украинских реактивных самолёта.
– Двадцать первого февраля миссия заметила четыре реактивных самолета, пролетевших с севера на юг над селом Ласточкино в Донецкой области, - отмечает Дмитрий Балакин. - Это – прямое нарушение пункта 7 меморандума от 19 сентября 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU