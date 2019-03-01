За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше 200 боеприпасов
Вооружённые формирования Украины продолжают вести ежедневные обстрелы Донбасса. За минувшие сутки украинские силовики 17 раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Яковлевка, Старомихайловка, Жабичево, Александровка, Коминтерново и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
В результате миномётного обстрела Горловки повреждена газовая труба и окна в двух многоквартирных жилых домов по улице Шашурина.
По предварительной информации, никто из мирных жителей Республики не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 209 боеприпасов, среди которых 54 мины калибром 120 миллиметров и 30 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, использовались гранаты АГС, РПГ/СПГ и БМП/БТР, а также крупнокалиберное и стрелковое вооружение.
Напомним, что этим утром украинская армия нанесла удар по северу Горловку и району Васильевской насосной станции. В Горловке зафиксированы повреждения (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU