2019-03-01T11:15:07+03:00
Политика

За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше 200 боеприпасов

В Горловке повреждено два многоквартирных жилых дома и газопровод
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта antifashist.comФОТО: архив сайта antifashist.comФото: Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины продолжают вести ежедневные обстрелы Донбасса. За минувшие сутки украинские силовики 17 раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Яковлевка, Старомихайловка, Жабичево, Александровка, Коминтерново и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате миномётного обстрела Горловки повреждена газовая труба и окна в двух многоквартирных жилых домов по улице Шашурина.

По предварительной информации, никто из мирных жителей Республики не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 209 боеприпасов, среди которых 54 мины калибром 120 миллиметров и 30 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, использовались гранаты АГС, РПГ/СПГ и БМП/БТР, а также крупнокалиберное и стрелковое вооружение.

Напомним, что этим утром украинская армия нанесла удар по северу Горловку и району Васильевской насосной станции. В Горловке зафиксированы повреждения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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