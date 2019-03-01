В ЛНР снова подешевел бензин

1 Март 10:45 2019-03-01T10:45:46+03:00

Цена на топливо упала на один рубль за литр

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Автомобилисты Луганской Народной Республики заметили сегодня, что на заправках госпредприятия «Луганскнефтепродукт» в очередной раз снизили цену на бензин.

- Это приятно, если честно, я думал, что цены умеют только расти. – говорит Михаил. – Если бы еще так дешевели продукты и другие товары, то это было бы - как в сказке.

О том, что топливо подешевело на заправках ЛНР подтвердили и в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Республики.

- Цены на бензин снизили на один рубль, так бензин марки АИ-92 стоит 41 рубль за один литр, бензин марки АИ-95 – 43 рубля, дизельное межсезонное топливо – 47,9 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU