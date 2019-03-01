ВСУ нанесли удар по северу Горловки. В посёлке Гольмовский есть повреждения

1 Март 10:09 2019-03-01T10:09:42+03:00

Огонь ударил по нежилому дому. Жертв среди мирного населения нет

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После ночного затишья, украинские силовики возобновили обстрелы Донбасса. По территории Донецкой Народной Республики уже дважды открывали огонь с позиций украинской армии. В 8.55 начался обстрел севера Горловки.

— Есть попадания в Гольмовском по адресу Школьный 2. Будьте осторожны, — обратился к жителям Горловки мэр города Иван Приходько.

По данным Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, попадание зафиксировано в нежилой дом. Повреждён фасад, стёкла и хозяйственные постройки.

Огонь вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Гладосово с применением миномётов калибром 120 миллиметров. На данный момент было использовано уже 4 мины этого калибра.

Напомним, что этим утром украинская армия также открыла огонь по району Васильевской насосной станции. Персонал станции спрятался в укрытии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU